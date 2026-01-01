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    Masina de spalat pardoseli B 200 R + R 90 | Kärcher

    Aspirator industrial Kärcher gri, cu scaun și volan, perii rotative și roți mari.

    Masina de spalat pardoseli

    B 200 R + R 90

    Cod produs: 1.246-200.201