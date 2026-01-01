Datorită dimensiunilor reduse (33 cm x 17-20 cm x 29 cm), aparatul BD 17/5 C poate fi deasemenea utilizat în zonele în care nu există spațiu pentru lucrările clasice de curățare și este costisitor de curățat manual.Utilizatorii în domeniul curățarii clădirilor din sectorul comercial sau municipal care au de-a face cu astfel de obiecte găsesc acest aparat ca soluția potrivită. Butoanele laterale ușor accesibile permit manevrarea rapidă și comodă a aparatului. Prin controlul vitezei de rotație (0-450 rot/mim) si a accesoriilor, aparatul poate fi adaptat optim la situatia particulară de curățare: de exemplu, curățare de bază, finisare sau lustruire a pardoselilor sau șamponarea zonelor acoperite de covoare. Curățarea suprafețeleor orizontale sau verticale în același timp este un ajutor binevenit pentru curățarea scărilor, ce scutește timp, energie și costuri. Carcasa mașinii este din plastic rezistent. Peria disc sau capul de frecare se pot înlocui cu ușurință în câteva secunde. Datorită celor doua manere, aparatul de 5 kg poate fi utilizat cu ușurintă și în siguranță.

Ușor și compact Potrivit pentru suprafete mai mici precum trepte sau pervaze Pentru un transport simplu Reglare a turatiei. Adaptarea turatiei pe fiecare acțiune de curățare Perii pentru colț disponibile opțional Pentru o curățare lângă margini până în colțuri (prin peria pentru colțuri disponibilă opțional poate fi acționat în același timp orizontal cât și vertical) Componente de înaltă calitate Aparatul aproape nu necesită întreținere Gamă extinsă de accesorii Pentru utilizări multilaterale Sunt disponibile perii de diferite durități și diametre. Ideal pentru curățarea covoarelor Paduri și discuri pentru pardoseli netede Elemente de comandă simple Manuire ușoară și simplă Toate accesoriile pot fi demontate Economie de spațiu la depozitare Utilizabil vertical sau orizontal Mai multă flexibilitate: curățarea suprafețelor orizontale (de ex. trepte sau pervaze) si suprafețe verticale (de exemplu frontoane) Rezervor detașabil Schimbarea perilor și a padurilor Adaptare simplă și rapidă la fiecare situație de curățare