Functionarea pe acumulatori, fara cabluri si impiedicari asociate cu acestea,ii asigura masinii noastre ultracompacte de frecat aspirat BD 30/4 C Bp Pack un randament impresionant pe suprafete mici de pana la 300 metri patrati. Fie ca e vorba de piatra artificiala, rasina epoxidica, linoleu sau PVC: curata semnificativ mai rapid si mai eficient decat in cazul in care operatiunea s-ar efectua manual. Aparatul poate aspira atat in sens invers, daca este nevoie, cat si in toate celelalte manevre, datorita racletelor rotative. Constructia foarte buna si usurinta in utilizare prin codul culorilor pentru elementele de control pot fi observate si la inlocuirea rapida a acumulatorului Li-ion cu incarcare rapida. Uneori, greutatea mica a aparatului de doar 20 kg permite utilizarea pe etaje diferite, chiar si acolo unde nu exista lift.

Acumulator puternic Li-ion, inclus Nu necesita intretinere si cu o durata de viata a acumulatorului de cateva ori mai mare decat a celor conventionali Posibilitate Incarcare partiala sau intermediara Dimensiuni mici Necesita spatiu mic pentru depozitare Poate fi transportata si in masina pentru pasageri Razuitor curbat Aspirare eficienta a apei Aspirarea in spate este deasemenea posibila, la nevoie Include razuitori, moi, din poliuretan si rezistenti la uleiuri Incarcator mic, curbat Usor de depozitat Poate fi folosit la orice priza Permite timpi scurti de incarcare Componente si materiale de inalta calitate Inchizator si sasiu din aluminiu de inalta calitate Robust, rezistent Mod economic eco!eficiency Ajuta la economisirea apei si prelungeste durata de functionare a acumulatorului Produce economii prin intervale mai lungi de curatare si consum mai mic de detergent Reduce zgomotul de operare Foarte compact, rapid si manevrabil Curatare eficienta a suprafetelor mici si aglomerate Manerul reglabil face posibila deplasareape langa perete la un unghi de 90 de grade Greutate mica ( 20 kg ) Usureaza transportul Nu este necesara folosirea liftului pentru utilizarea la etaje diferite Poate fi usor introdusa de catre o singura persoana intr-o masina