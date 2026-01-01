☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Masina de spalat pardoseli BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional gri, cu roți și perii rotative, design robust și mâner galben.

    Masina de spalat pardoseli

    BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.127-027.0

    • Brush head and squeegee made from robust aluminium