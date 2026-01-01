Masina de spalat pardoseli BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah | Kärcher

Echipat cu componente de înaltă calitate, cum ar fi un cap de frecare cu două perii disc, cu presiune reglabilă de contact a periei și racletă din aluminiu, mașina de spălat pardoseli condusă manual, alimentată cu acumulatori, BD 70/75 W Classic Bp Pack, oferă rezultate impresionant de bune. Un rezervor de 75 litri şi acumulatorul AGM integrat, fără întreţinere, de 115 Ah, asigură durate lungi de funcţionare. Designul compact oferă o manevrabilitate optimă a mașinii versatile, în timp ce designul robust garantează faptul că mașina poate fi utilizată chiar și pentru lucrări de curățare dificile. Mașina este foarte simplu de utilizat și de întreținut, ceea ce o face extrem de prietenoasă cu operatorul.

Capul de frecare și racleta sunt fabricate din aluminiu durabil Concept robust al mașinii pentru condiții dure de lucru cu număr minim de defecțiuni. Concepută inclusiv pentru aplicații în condiții dure. Conceptul de operare extrem de simplu Toate funcțiile mașinii pot fi operate cu ajutorul comutatoarelor și butoanelor. Comenzi codificate pe culori pentru operare ușoară și timpi de învățare scurți. Design compact şi robust Mașină foarte versatilă, ușor de manevrat, care oferă o vedere de ansamblu bună. Reduce riscul deteriorării mașinii sau a echipamentului. Presiunea de contact a periei poate fi reglată în funcție de necesități Presiunea de contact poate fi mărită de la 30 la 50 de kilograme în funcție de necesități. Presiune de contact mai mică atunci când există doar puțină murdărie sau dacă podeaua este delicată. Presiune de contact ridicată pentru îndepărtarea murdăriei persistente sau a stratului de acoperire.