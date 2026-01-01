Masina de spalat pardoseli BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.127-027.0
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (mm)
705
Lățime de lucru, aspirare (mm)
1030
Rezervor apă curată / reciclată (l)
75 75
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
3525
Randament practic pe suprafață (m²/h)
2115
Tipul bateriei
fara intretinere
Baterie (V / Ah)
24 / 115
Durata de funcționare a bateriei (h)
2.2
Timp de încărcare a bateriei (h)
12.4
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
100 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50 - 60
Viteza de conducere (km/h)
max. 5
Viteza periilor (rpm)
180
Presiunea de contact a periilor (g/cm² / kg)
20.4 - 34 / 30 - 50
Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
1550
Consumul de apă (l/min)
2.75
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
63 - 65
Puterea motorului (W)
1850
Greutate totală admisă (kg)
325
Greutate fără accesorii (kg)
78
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1445 x 750 x 1065
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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