Mașină de lustruit Karcher BDP 50/1500 C 12911410 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Angrenaj
Actionare cu curent
Viteza periilor (rpm)
1500
Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
4
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
56 - 61
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50
Culoarea
antracit
Greutatea cu accesorii (kg)
35.4
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1215 x 580 x 1115
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs