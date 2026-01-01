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    Mașină de lustruit Karcher BDP 50/1500 C 12911410 | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional, gri și negru, cu mâner lung și roți, pe fundal alb.

    Masina de lustruit

    BDP 50/1500 C

    Cod produs: 1.291-141.0

    • Sistem integrat de aspirare
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