Mașină de lustruit Karcher BDP 50/1500 C 12911410 | Kärcher

Aparatul de lustruit BDP 50/1500 C impresionează prin dimensiunile sale compacte și ușurința în manevrare, datorită roții centrale. Cu o viteză de 1500 rpm, aparatul oferă un randament excepțional la lustruire. Butoanele simple permit o utilizare intuitivă, iar protecția periferică împiedică dispersarea prafului. Murdăria este colectată prin aspirare pasivă, într-un filtru reutilizabil din material textil, cu o capacitate de 1 litru. Aparatul se deplasează înainte, pentru un randament maxim. Mânerul reglabil asigură o poziție de lucru confortabilă și poate fi pliat pentru economisirea spațiului. Pârghia de declanșare previne pornirea accidentală și oprește automat unitatea atunci când nu mai este apăsată. Suportul pentru disc se adaptează cu ușurință la suprafața de curățat, asigurând o presiune de contact optimă. Kitul suplimentar pentru spray-cleaning permite dozarea detergentului exact acolo unde este necesar.

Sistem integrat de aspirare Perdeaua este responsabila ca praful de la polisare sa ramana sub masina. Acesta este adunat prin aspirarea pasiva in recipientul pentru praf si reduce astfel incarcarea cu praf in timpul polisarii. Praful adunat poate fi simplu golit; filtrul punga poate fi utilizat de mai multe ori Presiune de suprafata automata Flotorul este depozitat elastic. Presiunea de suprafata se regleaza automat si asigura un rezultat de polisare uniform Tamponul mentine o presiune de contact cu suprafata optima si urmareste denivelarile podelei Viteza mare de polisare 1500 rotatii/min sunt responsabile pentru un rezultat bun de polisare Mecanism de rulare integrat buna stabilitate directionala; nu se deplaseaza brusc spre dreapta sau stanga; usor de manevrat Compact Aparatul compact BDP 50/1500 C este foarte simplu de manevrat. Motor cu actionare prin curea Foarte silentios Functionare prin conectare la retea Intervale lungi si neintrerupte de lucru Tampon flotor cu Centerlock(suport de paduri cu sistem de blocare central) Fixare sigura si centrata a padelelor(padurilor) Roata de ghidaj centrala Pentru actionarea pe langa margini - si in fata