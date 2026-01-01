Mașina noastră foarte robustă cu un singur disc BDS 43/150 C Classic oferă un raport excelent preț-performanță și este foarte versatilă pentru curățarea completă a podelelor. Cu un motor puternic de 1.500 wați, este potrivită atât pentru pardoseli dure, cât și pentru acoperiri textile, precum și pentru șlefuirea parchetului uzat. Cu o lățime de lucru de 430 mm, este ideală pentru majoritatea aplicațiilor din domeniul curățării clădirilor, în timp ce suportul planetar fără întreținere, realizat cu roți dințate metalice rezistente, asigură o durată lungă de viață și o uzură mult mai redusă, respectiv costuri de întreținere mai mici în comparație cu un angrenaj cu curea. Împreună cu mașina este livrată și o placă de antrenare a padurilor.

Motor de inalta putere Execuție foarte robustă și de lungă durată Puternică pentru numeroase aplicații. Costuri de operare și de întreținere reduse. Planetara robusta Realizat din roți dințate metalice, rezistente la uzură. Uzură și costuri de întreținere reduse în comparație cu transmisia cu curele. Cuplu mai mare in comparatie cu curelele de transmisie normale Silențios, durabil și fără întreținere. Operare simplă Manipulare confortabila si simpla. Foarte echilibrat si operare silentioasa Priza suplimentara Pentru atasarea unitatii de aspirare pentru a reduce formarea de praf Crește performanța de curățare.