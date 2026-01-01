Masina de spalat pardoseli
Cod produs: 1.783-213.0Masina de frecat aspirat BR 30/4 C este usoara si compacta, cantarind doar 12 kg - ideala pentru aspirarea suprafetelor intre 20 - 200 metri patrati ca o alternativa foarte buna la curatarea manuala. Pardoselile raman uscate si nealunecoase imediat dupa curatare. Potrivite pentru curatarea magazinelor mici, restaurantelor, benzinariilor, zonelor igienice, hotelurilor si zonelor de servire a mesei sau ca ajutor suplimentar pe langa o masina de frecat aspirat deja existenta. Cu aspirare manuala pentru colturi inaccesibile. Este dotata cu role din microfibre pentru curatarea placilor ceramice mici.
Angrenaj
Actionare cu curent
Tracțiune
Avansare prin rotirea periei
Lățime de lucru perii (mm)
300
Lățime de lucru, aspirare (mm)
300
Rezervor apă curată / reciclată (l)
4 4
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
200
Randament practic pe suprafață (m²/h)
130
Viteza periilor (rpm)
1450
Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
100
Consumul de apă (l/min)
0.3
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
max. 72
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Puterea motorului (W)
820
Culoarea
antracit
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
495 x 340 x 1145
