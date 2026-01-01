Acest aparat este usor de utilizat ca un aspirator perie. Exercita o presiune de contact de 10 ori mai mare fata de curatarea manuala cu mopul, avand totodata si un randament mult mai bun. Si asta la o viteza de circa 1500 rotatii. Aparatul poate aspira inainte si inapoi. Razuitoarele pot fi ridicate in cazul murdariei persistente. Aceasta permite o perioada mai lunga de contact pentru folta de curatare.

Rola cilindru cu rotire rapida O presiune de contact de 10 ori mai mare ca si la curatarea manuala Peria cilindrica curata si suprafete structurate sau rosturi Rola asigura rularea automata inainte astfel incat aparatul sa nu trebuiasca sa fie impins Imediat uscat Lamelele de aspirare moi aspira umezeala - inainte si inapoi. Pentru o curatare intensa, aspirarea poate fi oprita folosind pedala de picior Imediat uscat Lamelele de aspirare moi aspira umezeala - inainte si inapoi. Podeaua poate fi utilizata imediat Pentru o curatare intensa, aspirarea poate fi oprita folosind pedala de picior Rezervoare detasabile O presiune de contact de 10 ori mai mare ca si la curatarea manuala Peria cilindrica curata si suprafete structurate sau rosturi Rola asigura rularea automata inainte astfel incat aparatul sa nu trebuiasca sa fie impins Asipirarea poate fi inchisa Aspirarea poate fi oprita prin intrerupator la picior Pentru o curatare in detaliu poate fi in primul pas imprastiata flota de curatare si in al doilea pas aspirata Rezervoare detasabile Rezervorul de apa curata usor de manuit poate fi detasat separat si poate fi umplut si in chiuvete mici Rezervorul de apa murdara poate fi detasat separat si poate fi golit de exemplu in chiuveta Rezervoarele pot fi detasate impreuna sau separat. Inclusiv maner pentru transportul usor