Curăță atât la deplasarea înainte, cât și la deplasarea înapoi, curăță scările mulțumită greutății reduse și este foarte ușor de transportat: mașina noastră de frecat și uscat alimentată cu acumulatori, BR 35/12 C, este soluția ideală și eficientă de curățare pentru zonele mici și aglomerate cu piese de mobilier. Capul pivotant de frecare cu perii cilindrice cu tehnologie KART (Kärcher Advanced Response Technology - Tehnologie avansată de răspuns de la Kärcher) permite lucrul în voraje strânse, asigurând astfel manevrabilitate și agilitate maxime. Bateria litiu-ion puternică, cu autonomie mare, face posibilă desfășurarea unor activități de durată, poate fi reîncărcată rapid, este complet lipsită de întreținere și durează de până la 3 ori mai mult decât bateriile tipice cu plumb. Echipamentul excelent al BR 35/12 C este completat de modul eco!efficiency, care poate fi cuplat, care reduce considerabil consumul de energie prin simpla apăsare a unui buton, extinde autonomia acumulatorului şi, de asemenea, reduce zgomotul de funcţionare cu aproximativ 40%, permiţând astfel aplicaţii în zone sensibile la zgomot.

Cap perie reglabil +/- 200° cu tehnologie KART. Folosit pentru directionarea masinii. Functionare usoara in colturi inguste Manevrabilitate sporita si eficacitate superioara - ideal pentru suprafetele cu multa mobila Peria este intotdeauna amplasata transversal pe directia de deplasare. Muchia cauciucata preia apa din fiecare colt. Daca este cazul, poate curata si aspira suprafete in ordine inversa. Include o baterie Li-Ion performanta Nu necesita intretinere, chiar daca sunt de 3 ori mai rezistente decat bateriile obisnuite. Se poate reincarca partial intre operatiuni, daca este cazul. Reincarcare rapida (complet incarcat in 3 ore, semi-incarcat intr-o ora). Ansamblu compact Poate fi deplasat de la perete, in unghi de 90°. Fara protuberante ale aparatului; usor de manevrat. Design extrem de usor 35% mai usor decat produsele similare. Ruleaza mai usor pe trepte, peste obstacole si pe scari. Mai usor de transportat in vehicule. Maner rabatabil Depozitare compacta. Poate fi transportat si in vehicule mici. Maner ajustabil pe inaltime Poate fi adaptat usor pentru a corespunde inaltimii operatorului. Incarcator incorporat de inalta performanta inclus Incarcatorul este incorporat pe masina, permitand reincarcarea in orice moment. Se poate reincarca integral in 3 ore sau partial intr-o ora. Se poate reincarca in orice moment intre operatiuni. Incarcatorul se opreste automat. Nu foloseste energie in modul de asteptare. Sistem rola Presiunea de contact ridicata asigura indepartarea petelor persistente. Adecvat si pentru curatarea podelelor dure si chitului. Performante de curatare consecvente. Include functia de maturare Maturare, frecare si aspirare eficiente, intr-o singura operatiune. Aspira pietrele, aschiile si alte reziduuri mici. Functionare optimizata a muchiei cu cauciuc.