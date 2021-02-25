Țară: România
Masina de spalat pardoseli
Cod produs: 1.783-467.0Echipat cu tehnologia inovatoare KART, mașina de frecat și uscat alimentată cu acumulatori BR 35/12 C impresionează prin agilitatea superbă, greutatea redusă şi performanţele ridicate de curăţare.
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Avansare prin rotirea periei
Lățime de lucru perii (mm)
350
Lățime de lucru, aspirare (mm)
450
Rezervor apă curată / reciclată (l)
12 12
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
1400
Randament practic pe suprafață (m²/h)
1050
Tipul bateriei
Li-Ion
Baterie (V / Ah)
25.2 / 21
Durata de funcționare a bateriei (h)
1.5
Timp de încărcare a bateriei (h)
2.7
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V / Hz)
220 - 240 / 50 - 60
Viteza periilor (rpm)
700 - 1500
Presiunea de contact a periilor (g/cm² / kg)
80 - 150 / 6 - 12
Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
1050
Consumul de apă (l/min)
1
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
max. 65
Puterea motorului (W)
500
Culoarea
antracit
Greutate totală admisă (kg)
48
Greutate fără accesorii (kg)
36
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
930 x 420 x 1100
Set de livrare
Echipamente