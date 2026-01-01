Chiar si pe suprafete mari, o anumita ingustime se intalneste deseori in practica datorita numeroaselor constrangeri. Masina de frecat aspirat BR 45/22 C Bp Pack este alegrea perfecta pentru aceste situatii.Dotata cu un cap perie valt cu tehnologia KART (Karcher Advanced Response Technology) ce este rotativa cu 200 de grade in ambele directii si are o mare latime de lucru, foarte manevrabila si, prin urmare, potrivita pentru suprafetele foarte aglomerate. In acelasi timp pozitionarea periilor si razuitorilor ce sunt in permanenta transversale pe directia de mers, asigura rezultate uniforme si un randament imbunatatit de curatare. Acumulatorii integrati de mare putere Li-ion asigura o durata de viata de pana la trei ori mai mare decat cei conventionali si nu necesita intretinere.Utilizand modul inovativ eco!efficiency poate creste durata lor de functionare si chiar scadea zgomotul de operare cu pana la 40%. Filtrul optional Hepa filtreaza aerul emanat de apa murdara, permitand lucrul in zone de sticta igiena.

Cap perie reglabil +/- 200° cu tehnologie KART. Permite manevrare foarte usoara a aparatului, chiar si in zone cu multa mobila si la luarea curbelor Peria este intotdeauna amplasata transversal pe directia de deplasare. Muchia cauciucata preia apa din fiecare colt. Curatarea si aspirarea in spate se face cu usurinta Include o baterie Li-Ion performanta Nu necesita intretinere si cu o durata de viata a acumulatorului de pana la 3 ori mai mare decat a celor conventionali Incarcare intermediara si partiala dupa caz Incarcare foarte rapida ( incarcare completa in 3 ore, incarcare pe jumatate intr-o ora) Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei Reduce consumul de energie si prelungeste durata de functionare a bateriei cu pana la 50% Reduce zgomotul de functionare cu pana la 40% Consumul redus de energie contribuie si la scaderea "amprentei" de CO₂ a aparatului Design compact Face posibil mersul pe langa pereti la 90 de grade Lipsa proieminentelor face manevrarea mai usoara Foarte usor Cu circa 35% mai usor decat aparatele similare de pe piata Il face mai usor de transportat peste trepte, praguri sau scari Transportul se face mult mai usor, chiar si in masini mici Maner pliabil Face ca depozitarea sa fie mai usoara Potrivit pentru transportul si in masini mici Mâner reglabil pe înălțime Poate fi adaptat usor pentru a corespunde inaltimii operatorului. Include incarcator puternic Incarcarea bateriei este posibila oricand Se poate reincarca integral in 3 ore sau partial intr-o ora. Se poate reincarca in orice moment intre operatiuni. Incarcatorul se opreste automat. Nu foloseste energie in modul de asteptare. Sistem rola Presiunea de contact ridicata asigura indepartarea petelor persistente. Adecvat si pentru curatarea podelelor dure si chitului. Rezultate de curatare foarte bune Include funcție de măturare Maturare, frecare si aspirare eficiente, intr-o singura operatiune. Aspira pietrele, aschiile si alte reziduuri mici. Sustine utilizarea optima a razuitorilor