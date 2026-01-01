Ultra-ușor, puternic și alimentat de la baterie: este primul aspirator de acest gen care se laudă cu o greutate de doar 4,5 kilograme. Acest lucru se datorează materialului inovator EPP care face, de asemenea, aspiratorul tip rucsac BVL 3/1 Bp, deosebit de robust și rezistent la uzură, în ciuda greutății sale reduse. Fie pentru îngrijitorii școlii, meșteri sau pentru utilizarea în gospodării – curățarea murdăriei și curățarea scărilor devine foarte usoară cu aspiratorul puternic, tip rucsac, cu un volum al containerului de 3 litri - este soluția perfectă pentru curățarea în spații înguste. În timp ce bateria puternică Kärcher Battery Power asigură durate lungi de funcționare, cadrul de transport ergonomic elimină efortul de lucru. Cu panoul de control practic de pe cureaua din talie pentru controlul tuturor funcțiilor importante de operare și suplimentare, aspiratorul BVL 3/1 Bp este extrem de ușor de utilizat și poate fi operat fără efort. Motorul EC fără perii este, de asemenea, extrem de rezistent la uzură. Pe lângă accesoriile obișnuite, sunt disponibile și funcții suplimentare, cum ar fi filtrul HEPA-14. Când comandați această versiune, vă rugăm să rețineți că bateria KärcherBattery Power și încărcătorul de baterie compatibil trebuie comandate separat.

Aspirator fara fir ultra-usor Fabricat din PPE extrem de ușor și inovator (polipropilenă expandată). Permite lucrul ergonomic. Permite transportul fără efort. PPE inovator (polipropilena expandata) Deosebit de robust și extrem de durabil. Foarte usor Extrem de ecologic, deoarece este 100% reciclabil. Ergonomic cadru de transport deuter® extrem de confortabil chiar și atunci când este utilizat pentru perioade mai lungi de lucru. Panoul de comandă de pe centura hamului permite controlul și monitorizarea comodă a tuturor funcțiilor. Furtunul de aspirație poate fi conectat diferit pentru persoanele dreptaci și stângaci. Angrenare EC fără perii Rezistenta ridicata la uzura si durata lunga de serviciu. Permite perioade lungi de utilizare și crește eficiența și productivitatea. Mod eco!efficiency Modul de eco!efficiency reduce cerințele de energie ale mașinii și nivelul de zgomot și, de asemenea, extinde durata de viață a bateriei. Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități. Crește productivitatea și siguranța în timpul lucrului.