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Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-557.0Concentrat pentru curatarea cu inalta presiune, pentru curatare activa si protectie a materialelor, pentru indepartarea murdaririlor de ulei, grasime si minerale. Pentru curatarea prelatelor, a autoturismelor si a motoarelor. Fara NTA.
Dimensiunea ambalajului (l)
20
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
12
Greutate cu ambalaj (kg)
22.9
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare