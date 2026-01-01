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    Recipient galben de detergent alcalin Kärcher RM B1, etichetă cu detalii despre produs și imagini de utilizare.

    Curatitor activ, alcalin RM 81 ASF

    Cod produs: 6.295-557.0

    Concentrat pentru curatarea cu inalta presiune, pentru curatare activa si protectie a materialelor, pentru indepartarea murdaririlor de ulei, grasime si minerale. Pentru curatarea prelatelor, a autoturismelor si a motoarelor. Fara NTA.