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    Detergent pentru covoare, tablete RM 760 62958560 Karcher | Kärcher

    Recipient alb cu etichetă Kärcher CarpetPro Professional, text în mai multe limbi, capac alb.

    Detergent pentru curatarea covoarelor, pudra, RM 760

    Cod produs: 6.295-849.0

    CarpetPro Cleaner RM 760 - pudra, pentru aspiratoarele cu spray-extractie, cu performante excelente de curatare. Tehnologie iCapsol de incapsulare apoi aspirare a murdariei. Nu necesita clatire!