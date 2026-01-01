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Cod produs: 6.295-850.0CarpetPro Cleaner RM 760 - Tablete, pentru aspiratoarele cu spray-extractie, cu performante excelente de curatare.Se dizolva usor in apa. Tehnologie iCapsol de incapsulare apoi aspirare a murdariei. Nu necesita clatire!
Dimensiunea ambalajului (Tablete)
16
Unitate ambalare (Bucată)
20
Valoare pH
8.9
Greutate cu ambalaj (kg)
0.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
72 x 61 x 141
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare