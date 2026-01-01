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    Cutie de detergent Kärcher CarpetPro RM 760, cu text și simboluri de utilizare. Conține tablete concentrate pentru curățarea covoarelor.

    Detergent pentru curatarea covoarelor, tablete, RM 760

    Cod produs: 6.295-850.0

    CarpetPro Cleaner RM 760 - Tablete, pentru aspiratoarele cu spray-extractie, cu performante excelente de curatare.Se dizolva usor in apa. Tehnologie iCapsol de incapsulare apoi aspirare a murdariei. Nu necesita clatire!
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