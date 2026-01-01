☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Curatitor pentru genti, alcalin RM 801 ASF 62953230 Karcher | Kärcher

    Recipientă albastră de detergent Kärcher RM 801 Classic, cu etichetă albă și capac alb.

    Detergent pentru jante, alcalin RM 801 ASF

    Cod produs: 6.295-323.0

    Detergent special pentru pentru toate tipurile de jante din aluminiu sau aliaj de otel. Indeparteaza protectiv si intensiv cele mai rezistente murdariri de pe jante ca de exemplu praful de pe strazi, praful eliberat de către sistemul de frânare, abraziune de la roti și depunerile de sare din timpul iernii.
    Solicită o ofertă