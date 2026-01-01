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    Detergent pentru podele CA 50 C | Kärcher

    Butoi albastru cu etichetă Kärcher CA 50 C, capacitate mare, utilizat pentru depozitare lichide.

    Detergent pentru podele CA 50 C

    Cod produs: 6.296-165.0

    Detergent pentru podele - pentru curatarea manuala a tuturor podelelor dure si flexibile - cu actiune de curatare blanda. Adecvat si pentru suprafetele si obiecte lucioase.
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