Detergent pentru podele CA 50 C | Kärcher

Datorită formulei sale deosebit de ecologice și ușor de utilizat, detergentul de pardoseli FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform de la Kärcher, extrem de concentrat și netoxic, impresionează prin puterea sa de curățare delicată, dar eficientă, prin eficiența ridicată și prin gama largă de aplicații. Detergentul de pardoseli, cu un parfum plăcut de citrice, este potrivit în general pentru toate suprafețele rezistente la apă și alcool – inclusiv pardoselile ESD și acoperirile de pardoseală din piatră calcaroasă moale, precum marmura. Îndepărtează în mod fiabil urmele de pași, praful, murdăria cauzată de emisii și reziduurile ușoare de grăsime. Detergentul cu spumare redusă este conceput atât pentru curățarea manuală, cât și pentru curățarea mecanică cu o mașină de spălat și uscat. Produsul durabil FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform este certificat în conformitate cu cerințele stricte ale etichetei ecologice a UE și a primit eticheta ecologică austriacă.