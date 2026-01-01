☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Detergent pentru suprafete ready-to-use CA 30 R 62956860 | Kärcher

    Detergent lichid Kärcher pentru curățarea suprafețelor, sticlă albastră, etichetă albă cu text și imagini informative.

    Detergent pentru suprafete, pregatit pentru utilizare CA 30 R

    Cod produs: 6.295-686.0

    Detergent manual pentru diverse suprafete, pregatit de utilizare. Se usuca repede si nu lasa pete. Impachetare 12 sticle , include 2 capete pulverizare.
    Solicită o ofertă