Detergent pentru suprafete ready-to-use CA 30 R 62956860 | Kärcher

Caracteristici

Detergent pentru suprafete gata preparat

Indeparteaza in mod eficient resturi de mancare, murdariri cu grasimi, depuneri de nicotina, pete de cafea.

Efect foarte bun de curatare pe toate suprafetele dure si flexibile rezistente la apa sau alcool

Performanta mare de curatare.

Potrivit si pentru curatarea inoxului.

Sticla de pulverizat de 500 ml, usoara si ergonomica, un pulverizator profesional cu duza pentru sprayere

Pulverizatoarele profesionale reutilizabile

Miros placut si proaspat de lamaie