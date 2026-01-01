Detergent Wipe Care Extra RM 780 62955800 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-580.0Detergent de curatare si ingrijire pentru curatarea si intretinerea tuturor podelelor si suprafetelor rezistente la apa, dure sau flexibile. Special destinat pentru sali de gimnastica si de sport, conform raportului de expertiza al standardului DIN V 18032-2:2001-04 referitor la proprietatile anti-alunecare. Produsul RM 780 care produce spuma putina si se usuca fara a lasa urme.
Dimensiunea ambalajului (l)
2.5
Unitate ambalare (Bucată)
4
Valoare pH
9
Greutate (kg)
2.5
Greutate cu ambalaj (kg)
2.9
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
255 x 255 x 290
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare