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    Detergent pentru intretinerea podelelor RM 755 62958460 | Kärcher

    Recipient negru Kärcher FloorPro Shine Cleaner RM 755 ES, capac galben, etichetă cu detalii despre produs.

    Floor gloss cleaner cleaning agents 755

    Cod produs: 6.295-846.0

    Curatator pentru luciul podelelor, cu putina spuma si miros de lamaie pentru toate tipurile de suprafete dure. RM 755 ES se usuca fara a lasa urme. Special potrivit pentru podele din piatra lucioasa.
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