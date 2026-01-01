Detergent pentru intretinerea podelelor RM 755 62958460 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-846.0Curatator pentru luciul podelelor, cu putina spuma si miros de lamaie pentru toate tipurile de suprafete dure. RM 755 ES se usuca fara a lasa urme. Special potrivit pentru podele din piatra lucioasa.
Dimensiunea ambalajului (l)
2.5
Unitate ambalare (Bucată)
4
Valoare pH
11
Greutate cu ambalaj (kg)
2.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
120 x 120 x 290
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare