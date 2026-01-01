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    Aparat de spalat cu presiune cu apa rece HD 10/16-4 Cage Ex 13537600 | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher profesional, gri, cu roți mari și mâner, utilizat pentru curățarea suprafețelor.

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 10/16-4 Cage Ex

    Cod produs: 1.353-760.0