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    Aparat de curatat cu inalta presiune HD 10/23-4 S Plus 12869230 | Kärcher

    Aparat de curățare cu presiune Kärcher, gri și negru, cu roți mari și mâner pentru transport.

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 10/23-4 S Plus

    Cod produs: 1.286-923.0