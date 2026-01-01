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    Aparat de spalat cu presiune profesional HD 17/15-4 S Classic | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher pe roți, cu furtun și pistol de pulverizare atașat, pe fundal alb.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 17/15-4 S Classic

    Cod produs: 1.367-404.0

    Aparat de spalat cu inalta presiune cu apa rece HD 17/15-4S Classic a fost realizat pentru a aface fata curatarii dificele zilnice.
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