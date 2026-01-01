Aparat de spalat cu presiune profesional HD 17/15-4 S ST Classic | Kärcher

Robust, puternic, extrem de simplu de utilizat și potrivit pentru cele mai dificile aplicații staționare: aparatul de curățare cu apă rece de înaltă presiune HD 17/15-4 S St. Classic de la Kärcher produce până la 150 bari de presiune de lucru din puterea motorului său de 9 kW și oferă un debit de 1700 litri/ora. Pompa puternică cu arbore cotit, ușor de reglat, cu chiulasa din alamă de înaltă calitate și motorul cu 4 poli cu turație redusă, cu oprire automată și răcire cu aer/apă, formează inima mașinii, asigurând o funcționare constantă și de lungă durată. În plus, pompa este protejată eficient de murdărie printr-un filtru de apă ușor de curățat. Pistolul, lancea, furtunul de înaltă presiune de 10 metri și o duză de putere sunt furnizate standard – toate având cuplajul nostru inovator EASY!Lock cu eliberare rapidă pentru rapiditate și utilizare ușoară. Operațiunile de întreținere la HD 17/15-4 S St Classic pot fi finalizate la fel de repede ca și instalarea cadrului ultra-rezistent din oțel pe perete sau podea.

Pompă cu arbore cotit puternică și robustă cu chiulasa din alamă și pistoane cu manșoane ceramice Performanță ridicată și eficiență ridicată. Durată lungă de viață și costuri reduse de întreținere. Cu funcție de aspirație și temperatură a apei de până la 60 °C. Șasiu robust, staționar Un cadru robust din oțel tubular protejează în mod fiabil mașina împotriva deformărilor. Cadrul robust din otel protejeaza toate componentele Spațiu de depozitare integrat pentru accesorii. Accesorii clasice cu conexiuni EASY! Lock Utilizare rapidă, plus înlocuirea ușoară a accesoriilor. Accesorii robuste și durabile. Ușor de folosit Motor cu turație redusă cu 4 poli cu sistem de răcire aer-apă, pompă robustă cu pistoane din oțel inoxidabil și chiulasa din alamă Componentele Kärcher de înaltă calitate testate, garantează o durată lungă de utilizare. Pentru durata lunga de viata si fiabilitate. Pentru performanță ridicată și costuri reduse de întreținere. Design compact al mașinii Filtru mare de apa pentru protectia pompei Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate direct de pe pompa Nivelul de umplere și calitatea uleiului pot fi verificate cu ușurință folosind sticla de inspecție și joja. Operare intuitivă și întreținere simplă Filtrul de apă integrat poate fi îndepărtat și curățat fără unelte. Accesibilitate bună pentru service și întreținere ușoară. Mânuire ușoară. Flexibilitate ridicată Gamă extinsă de accesorii pentru o gamă largă de aplicații. Gama largita de accesorii ofera solutii de curatare ergonomice si economice pentru numeraoase utilizari Efort minim de montaj