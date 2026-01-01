HD 4/11 C Bp este echipat cu 2 baterii litiu-ion de 36 V extrem de puternice și este astfel primul aparat de curățat cu înaltă presiune alimentat de baterii de la Kärcher care funcționează la nivel profesional. Bateriile noastra din platforma de 36 V garantează performanțe excelente de curățare și perioade lungi de funcționare și sunt compatibile cu alte aparate din aceeași gamă. HD 4/11 C Bp este potrivit oriunde unde nu sunt disponibile sursele de energie, așa cum este adesea in activitatea de peisagistica si curatenie stradala. De asemenea, aparatul de curățat cu înaltă presiune mobil este potrivit atât pentru funcționare verticală, cât și orizontală. Impresionează prin componente de înaltă calitate, cum ar fi chiulasa din alamă, eliberarea automată a presiunii, pistolul de înaltă presiune EASY!Force, cuplajele cu eliberare rapidă EASY!Lock și depozitarea simpla a accesoriilor. Modul Eco!efficiency este perfect pentru murdăria mai ușoară pentru a reduce consumul și astfel extinde durata de funcționare a bateriei până la 34 de minute.

Platformă a bateriei de 36 V Performanțe ridicate de curățare și perioade lungi de rulare. Baterii compatibile pe mai multe intervale. Încărcător rapid care economisește timp. Mod eco! eficient și econom Economisește energie și extinde durata de funcționare a bateriei. Performanțe reduse de curățare pentru murdărie mai ușoară. Calitate Depresurizarea automată protejează componentele și prelungește durata de functionare. Chiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Mobilitate Manerul integrat din partea din fata a dispozitivului permite incarcarea cu usurinta si transportul comod. Mânerul cu impingere poate fi retractat la atingerea unui buton. Funcționează atât în poziție verticală, cât și orizontală. Cea mai mare flexibilitate posibilă. Curățare independentă la înaltă presiune, indiferent de sursele de alimentare externe Timpuri de configurare mai scurte, odată cu așezarea cablurilor de alimentare este șters. O lucrare complet independentă este posibilă și cu ajutorul unui furtun de aspirație pentru surse externe de apă.