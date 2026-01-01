Aparat de spalat cu presiune profesionalHD 5/11 P Plus | Kärcher

Apatatul portabil de curatat cu presiune înaltă HD 5/11 P Plus, vine cu o duza cu jet rotativ pentru curățarea rapidă a murdăriei dificile. Pompa axială cu trei pistoane este echipată cu un cap cilindric din alamă de înaltă calitate. Aparatul compact, ușoar și foarte mobil poate fi utilizat atât în poziție orizontală, cât și verticală, fiind astfel foarte versatil. Noile inovații garantează o operare fără efort și o instalare și demontare rapidă: în timp ce pistolul cu presiune înaltă EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de presiune pentru a reduce forța de apăsare la zero, sistemele EASY!Lock cu eliberare rapidă fac manipularea de cinci ori mai rapidă decât cu conexiunile filetate convenționale, fără a pierde din robustețe sau durabilitate. Un sistem automat de reducere a presiunii protejează componentele, prelungește durata de viață a aparatului, reduce costurile de reparații si întreținere. Acest lucru înseamnă că aparatul are nevoie de mai puțin spațiu. Depozitarea accesorilor oferă o varietate de opțiuni practice.

Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare. Mobilitate excelentă Manerul integrat din partea din fata a dispozitivului permite incarcarea cu usurinta si transportul comod. Construcție compactă și greutate redusă. Flexibilitate Funcționează atât în poziție verticală, cât și orizontală. Poziție de parcare și transport separate pentru unitatea de pulverizare. Aparatul oferă o stabilitate maximă în timpul operării în poziție orizontală. Calitate Depresurizarea automată protejează componentele și prelungește durata de functionare. Chiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară. Depozitarea accesoriilor Racordarea șuruburilor (M 18 × 1,5) pentru depozitarea unui produs de curățare a suprafeței direct pe mașină. Sertar duza practic pentru duza triplă si cea rotativă. Banda din cauciuc pentru atașarea furtunului de înaltă presiune.