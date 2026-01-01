Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Curățător cu presiune Kärcher, gri și galben, cu roți și mâner extensibil, cablu înfășurat.

    Premii și gamă exclusivă

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 5/15 C Plus

    Cod produs: 1.520-931.0

    • Accesorii de înaltă calitate