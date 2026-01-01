Aparatul de curățat de înaltă presiune HD 6/15-4 M Classic din gama Classic de la Kärcher, ușor de utilizat, oferă un design impresionant al construcției robuste, componente durabile de înaltă calitate și o mare versatilitate. Aparatul de clasă medie este potrivit pentru o gamă largă de sarcini de curățare, cum ar fi curățarea vehiculelor, instalațiilor de producție, mașinilor și echipamentelor agricole, curățarea fațadelor precum și în sectorul municipal. Pompa durabilă cu arbore cotit, cu cap cilindric din alamă și funcție de aspirație permite lucrul cu temperaturi ale apei de până la 60 °C și oferă, de asemenea, opțiuni de reglare pentru volumul de apă și presiunea de lucru. Motorul cu 4 poli cu turație redusă asigură, de asemenea, o uzură mai mică a pompei, care este protejată și de un filtru de apă integrat. Toate componentele importante sunt ușor accesibile în doar câțiva pași, datorită întreținerii simple. Conceptul inteligent al HD 6/15-4 M Classic este completat de sistemul ingenios de depozitare a accesoriilor, cu racorduri EASY!Lock, pentru înlocuirea rapidă și intuitivă a accesoriilor.

Motor electric cu 4 poli cu turație redusă Viteză redusă a motorului pentru o uzură mai mică a pompei. Durată lungă de viață a motorului. Doar vibrații foarte reduse ale motorului. Pompă robustă cu arbore cotit și cap cilindru din alamă Durată lungă de viață și costuri reduse de întreținere. Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate direct de pe pompa Cu funcție de aspirație a apei cu temperatură de până la 60 °C. Întreţinere simplă Toate componentele importante sunt accesibile în câțiva pași simpli. Nivelul de umplere și calitatea uleiului sunt ușor de citit datorită geamului de inspecție. Filtrul de apă integrat poate fi îndepărtat și curățat fără unelte. Depozitare inteligentă pentru accesorii Cu spațiu practic de depozitare pentru duze și piese mici. Permite depozitarea în siguranță a furtunului de înaltă presiune. Cu cârlig accesoriu integrat pentru cablul de alimentare. Accesorii clasice cu conexiuni EASY! Lock Accesorii robuste și durabile. Utilizare rapidă, plus înlocuirea ușoară a accesoriilor. Ușor și intuitiv de operat.