Aparat de spalat cu presiune profesionalHD 9/20-4 S Plus | Kärcher

Aparatul de curățat cu înaltă presiune cu apă rece HD 9/20-4 S Plus este mașina ideală pentru lucrul ergonomic și fără oboseală. Pistolul cu declanșare Kärcher EASY!Force Advanced îl face confortabil de utilizat fără nicio forță de reținere. Presiunea și volumul apei pot fi reglate cu ajutorul unui controler.. Duza rotativă Vibrasoft reduce vibrațiile lancei de pulverizare cu până la 30%. Materialele atent selectate și calitatea premium sunt caracteristicile distinctive ale HD 9/20-4 S Plus. O pompă rezistentă la uzură, pistoanele din oțel inoxidabil și chiulasa din alamă funcționează împreuna cu un motor cu 4 poli de viteză mică cu sistem de răcire aer-apă. Cadru integrat din aluminiu formează un șasiu ușor, dar robust. Pentru portabilitate maximă și proporții compacte, motorul și pompa sunt montate vertical. Aparatul dispune de asemenea de loc pentru accesorii sub forma unui compartiment de depozitare si carlige reglabile.

Concept compact si vertical bazat pe dispunerea verticală a motorului și a unității pompei Amprenta la sol mic si dimensiuni mici Ușor de manevrat și de transportat. Stabilitate maxima a aparatului Motor cu turație redusă cu 4 poli cu sistem de răcire aer-apă, pompă robustă cu pistoane din oțel inoxidabil și chiulasa din alamă Durată lungă de viață și costuri reduse de întreținere. Performanță ridicată și eficiență ridicată. Cu funcție de aspirație și temperatură a apei de până la 60 °C. Duza Vibrasoft Reduce vibrațiile cu până la 30%. Reduce volumul și nivelul de zgomot. Duza rotativa face ca munca sa devina usoara in sarcinile extinse de curatare Concept inteligent ce facilitează operațiunile rapide la fața locului Cap de pompă pivotantă. Afișaj al nivelului de ulei și orificiu de scurgere a uleiului integrat în șasiu Construcție modulară, care cuprinde pompă, motor și zona de comandă. Gama larga de accesorii cu EASY!Lock Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate de la controlerul cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare. EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm. Oferta bogata de accesorii si ansambluri suplimentare Compartiment de depozitare. Cârlige reglabile pentru stocarea celei de-a doua lance sau a cablului electric. Depozitare pentru furtun de înaltă presiune.