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    Aparat de curatat cu inalta presiune HDC Advanced 15095022 | Kärcher

    Unitate Kärcher Professional gri, verticală, cu trei butoane colorate pe panoul frontal.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune stationar

    HDC Advanced

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.509-502.2

    Solutia perfecta pentru curatarea performanta regulata sau frecventa in diverse sectoare de activitate. Pentru utilizarea simultana a 2 -12 puncte de bransament.
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