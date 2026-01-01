Aparat de curatat cu inalta presiune HDC Advanced 15095022 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aparat de spalat cu presiune stationar
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.509-502.2Solutia perfecta pentru curatarea performanta regulata sau frecventa in diverse sectoare de activitate. Pentru utilizarea simultana a 2 -12 puncte de bransament.
Presiune (bar / MPa)
100 / 10 - 10
Debit transportat (l/h)
700 12000
Temperatura de admisie (°C)
max. 85
Pornirea motoarelor
Soft start
(Bucată)
2 - 4
Numărul fazelor de curent (Ph)
3
Tensiune (V)
400
Frecvență (Hz)
50
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1150 x 750 x 1840
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Domenii de utilizare