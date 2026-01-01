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    Aparat de curatat cu inalta presiune HDS 10/20-4 MX 10719120 | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher profesional, gri, cu roți și mâner galben, pe fundal alb.

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 10/20-4 MX

    Cod produs: 1.071-912.0