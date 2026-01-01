Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 13/20-4 Classic | Kärcher

Dezvoltat pentru utilizare în condiții dificile, cum ar fi pe șantierele de construcții, în agricultură sau în industria auto și de transport, aparatul de curățare cu apă caldă de înaltă presiune HDS 13/20-4 S Classic se remarcă prin performanța de vârf, funcționarea necomplicată și un raport pret/performanta foarte bun. Datorită designului deschis cu cadru robust din oțel, toate componentele relevante sunt accesibile în orice moment și foarte ușor de întreținut. În centrul echipamentului se află pompa puternică cu arbore cotit cu o chiulasă din alamă și pistoane cu manșoane ceramice, în timp ce motorul electric cu 4 poli de viteză redusă asigură o funcționare sigură și de lungă durată. Presiunea de lucru dorită și debitul de apă pot fi, de asemenea, ajustate convenabil direct pe pompă, care este protejată de o tehnologie de siguranță dovedită. Chiar și aplicațiile de curățare foarte lungi pot fi efectuate cu ușurință datorită rezervorului de combustibil de 30 de litri, în timp ce pistolul de înaltă presiune standard Classic asigură cele mai bune rezultate de curățare. Modul eco!eficiency permite, de asemenea, efectuarea lucrărilor în intervalul de temperatură foarte economic de 60°C cu debit complet de apă.

Robust si durabil Un cadru robust din oțel tubular protejează în mod fiabil mașina împotriva deformărilor. Accesibilitate bună pentru service și întreținere ușoară. Fiabilitate Tehnologie dovedită de siguranță, cum ar fi supapa de siguranță termică și filtru de apă. Inginerie eficientă a arzătorului Grad ridicat de eficiență cu emisii scăzute și viață lungă. Aplicații de lucru lungi datorită rezervorului de combustibil de 30 l. În treapta ECO aparatul lucrează în zona de temperatură de cea mai mare rentabilitate (60 °C) - și asta la debit maxim al apei Mobilitate crescută Roți mari, rezistente la perforare, pentru manevrare sigură pe suprafețe denivelate. Cu cârlig de macara pentru transport simplu.