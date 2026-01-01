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    Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 13/20-4 Classic | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher gri, cu roți și furtun negru, pe fundal alb.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 13/20-4 Classic

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.030-912.0

    Fiabil, robust și mobil: aparatul de curățare cu apă caldă de înaltă presiune de clasă superioară cu cadru tubular din oțel și pompă cu arbore cotit impresionează în timpul utilizării zilnice în cele mai dure condiții.