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    Aparat de curatat cu inalta presiune HDS 7/16 CX 11739040 | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher gri și galben, cu roți și mâner, pe fundal alb.

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 7/16 CX

    Cod produs: 1.173-904.0