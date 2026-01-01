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    Lance cu duză rotativă, 100 | Kärcher

    Duza rotativă Kärcher, neagră, cu design striat, pe fundal alb.

    Lance cu duză rotativă, 100

    Cod produs: 4.764-208.0

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