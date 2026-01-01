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    Lance spumare TR 41120530 Karcher | Kärcher

    Accesoriu Kärcher pentru curățare, cu recipient gri și duză galbenă, pe fundal alb.

    Lance de spumare Basic 1, 350 l/h - 600 l/h

    Cod produs: 4.112-053.0

    Pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 350—600 l/h: noua lance cu rezervor pentru spumare Basic 1, robustă și de foarte bună calitate cu spumă de calitate excepțională care consumă jumătate din cantitatea de agent de curățare.