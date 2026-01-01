Lance spumare TR 41120530 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.112-053.0Pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 350—600 l/h: noua lance cu rezervor pentru spumare Basic 1, robustă și de foarte bună calitate cu spumă de calitate excepțională care consumă jumătate din cantitatea de agent de curățare.
Debit transportat (l/h)
350 - 600
Dimensiune duză ( )
38
Presiunea maximă (bar)
300
Dozare (%)
1 - 2 - 4
Capacitate rezervor (l)
1
Temperatură (°C)
max. 60
Filet de racordare
EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg)
0.8
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare