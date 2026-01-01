Lance telescopică TL 7 F | Kärcher

Perfectă pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și panourilor solare cu perii și apă de osmoză, lance telescopică TL 7 F din fibră de sticlă, cu o lungime de până la 7 m. Elementele de fixare practice cu eliberare rapidă fac posibilă scurtarea și prelungirea confortabilă, forța de strângere poate fi reglată individual și reglată fără efort și fără unelte. O bază rotativă asigură o funcționare foarte simplă și ergonomică — dacă este necesar, o curea de transport poate fi atașată direct la bază.

Utilizare versatilă Pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și panourilor solare cu apă de osmoză. Pentru curățarea cu înaltă presiune sau curățarea cu joasă presiune cu perii de spălare. Ergonomie maximă Elemente de fixare cu eliberare rapidă pentru slăbirea rapidă și simplă a clemei de fixare a lăncii. Baza rotativă asigură o activitate simplă și ergonomică. Foarte usor de utilizat Reglarea fără unelte a forței de strângere la elementele de fixare cu eliberare rapidă. Cu cârlige de prindere pentru a ghida furtunul de apă în afara razei de acțiune a lăncii. Baza cu cârlige pentru fixarea curelei și a cadrului de transport. Siguranță maximă Dopul detașabil, tactil și vizual, previne dezasamblarea accidentală. Element bază-lance fără conductivitate electrică.