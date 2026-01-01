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    Lance telescopică TL 7 F | Kärcher

    Lance telescopică Kärcher cu segmente negre și galbene, pe fundal alb.

    Lance telescopică TL 7 F

    Cod produs: 4.762-609.0

    Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.
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