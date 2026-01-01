Lance telescopică TL 7 F | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.762-609.0Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.
Lungimea manerului telescopic (m)
2 - 7
Temperatura de admisie (°C)
max. 60
Material
Fibra de sticla
Elemente
5
Filet de racordare
M 18
Greutate cu ambalaj (kg)
5.1
Set de livrare
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare