Mop din microfibră, fibră scurtă, 40 cm | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Program
STANDARD
Structura podelei
Netedă și ușor structurată
Nivelul murdăriei
De la scăzut la grele
Utilizarea textilelor
Textile durabile
Lățime de lucru (cm)
40
Atașament textil
Buzunare
Material
85% PET / 15% PA
Material textil
Microfibre
Tipul de fabricație
Material tricotat tip scam (Strat de curățare)
Structura textila
Scamă tip buclă
Temperatura de spălare (°C)
90
Recomandarea de spălare (°C)
60
Temperatura uscătorului (°C)
60
Cicluri de spălare¹⁾
300
Cantitatea (Bucată)
1
Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg / g/m²)
0.1 / 440
Dimensiuni (L x l) (mm)
400 140
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare