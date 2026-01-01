NT 27/1 este un aspirator uscat/umed compact, usor de manevrat si simplu de folosit pentru sarcini generale de curatare comerciale. Ventilatorul sau puternic asigura o forta de aspirare uriasa. Aparatul este echipat cu un filtru cartus. Un sistem mecanic de flotatie intrerupe aspirarea de indata ce recipientul se umple la nivelul maxim pentru a preveni preaplinul. Sistemul practic cu clema asigura schimbarea rapida si simpla a accesoriilor. Cinci rotile care aluneca lin garanteaza o excelenta manipulare si stabilitate. La partea superioara a carcasei ventilatorului se afla o suprafata practica tip tava pentru reziduuri. Intreaga carcasa este fabricata din material plastic rezistent la impact. NT 27/1 mai este prevazut si cu suporturi de accesorii si un carlig pentru depozitarea ordonata a cablului de curent. Manerul ergonomic pentru transport face ca aparatul sa fie usor si confortabil de transportat. Este echipat cu toate accesoriile. NT 27/1 are o bara de protectie de jur-imprejur, pentru a proteja aparatul cat si mobila si peretii de daune.

Filtru tip cartuș din PES, rezistent la umezeală Comutare ușoară între funcționarea aspiratorului umed și uscat. Cartușul de filtru PES nu trebuie să fie uscat înainte de utilizare. Durabilitate: filtrul cu cartuș PES este lavabil. Eclisa de inchis stabila din metal inchiderile din metal extrem de robuste inchid acum si mai fiabil Bara de protectie robusta O bara de protectie circulara protejeaza atat aparatul cat si peretii, masinile si mobila impotriva avariilor Depozitarea integrată a accesoriilor Depozitarea pe aparat a accesoriilor le protejeaza de pierdere si le pastreaza mereu la indemana Inchidere mecanica plutitoare Puterea de aspirare rămâne la un nivel constant ridicat. Inchidere mecanica plutitoare intrerupe aportul de aer in cazul atingerii nivelului maxim de umplere permis