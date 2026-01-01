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Aspirator umed-uscat profesional
Cod produs: 1.667-289.0Sistemele Kärcher Tact² sunt populare ca sisteme profesioniste si universale datorita nivelului foarte mare de mobilitate si performantei excelente, constructiei solide si gamei vaste de elemente de design practice. Modelele cu sasiu basculant sunt extrem de eficiente in aplicatiile industriale, unde este necesara indepartarea lichidelor, murdariei si resturilor.
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Debit aer (l/s)
74
Vacuum (mbar / kPa)
254 / 25.4
Capacitate container (l)
75
Material container
Oțel inoxidabil
Puterea motorului (W)
2760
Diametru nominal standard ( )
40
Lungimea cablului (m)
10
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
73
Culoarea
argintiu
Greutate fără accesorii (kg)
29
Greutate cu ambalaj (kg)
36.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
685 x 560 x 920
Set de livrare
Echipamente
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