Detergent pentru curatarea covoarelor RM 768 iCapsol 62955620 | Kärcher

Caracteristici

Protecție extrem de eficientă pentru toate suprafețele textile

Fara lipire a fibrelor

Mizeria uscata este libera pe materialul purtator si poate fi aspirata fara probleme

Indeparteaza murdaria umeda de pe fibre

Intarzie remurdarirea

Intervalele de curatare uda pot fi prelungite

Deosebit de eficient