Detergent pentru curatarea covoarelor RM 768 iCapsol 62955620 | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-852.0CarpetPro Protector RM 762 , pentru covoare si materiale textile. Protejeaza impotriva murdariei uscate si umede. Izoleaza fibrele si le protejeaza de depunerile de muradrie.
Dimensiunea ambalajului (l)
5
Unitate ambalare (Bucată)
2
Valoare pH
5
Greutate (kg)
5
Greutate cu ambalaj (kg)
5.4
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
192 x 145 x 248
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Manual de utilizare
Fișă cu date de securitate
Domenii de utilizare