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    Detergent pentru curatarea covoarelor RM 768 iCapsol 62955620 | Kärcher

    Recipient: Container alb Kärcher RM 762, cu etichetă detaliată și imagine de curățare a covoarelor.

    Protector RM 762, 5L

    Cod produs: 6.295-852.0

    CarpetPro Protector RM 762 , pentru covoare si materiale textile. Protejeaza impotriva murdariei uscate si umede. Izoleaza fibrele si le protejeaza de depunerile de muradrie.
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