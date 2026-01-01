Puzzi 10/2 Adv, aspiratorul cu spalare cu presiune de pulverizare de 2 bari. Ideal pentru curatarea suprafetelor textile. Cu peria valt PW 30/1, Puzzi 10/2 Adv este impresionant, chiar si pe suprafete medii. Dozarea integrata a detergentului anti-spumant previne formarea unei cantitati mari de spuma in rezervorul de apa murdara, mai ales atunci cand clatiti covoarele spalate cu sampon. Cu dozare a detergentului anti-spumant, compartiment de depozitare a tabletelor de detergent, priza pentru PW30/1 pentru o zona de actiune imbunatatita, carlig integrat pentru cablu si suport pentru manerul prevazut cu teava de aspirare si declansator.

Performanță de curățare remarcabilă Curățarea perfectă în adâncime a fibrelor a suprafețelor textile. Uscarea rapidă înseamnă că suprafețele pot fi utilizate rapid din nou datorită performanței excelente de aspirare. Rezultat excelent de curățare cu efect vizibil înainte și după. Set complet de accesorii de curățare a covoarelor Buza de aspirație flexibilă pentru un unghi optim de aspirație și rezultate finale de uscare. Duză de podea lată de 240 mm cu tub integrat de extracție prin pulverizare. Prindere ergonomică cu două mâini pentru un plus de confort al utilizatorului. Container detașabil, inteligent 2-în-1 Umplerea rezervorului de apă curată rapid și simplu Eliminarea apei murdare simplu și rapid Ușor de operat datorită celor două butoane mari Nu este nevoie să vă aplecați: comutator cu picior pornit/oprit pentru viteză și ușurință în utilizare. Metodă rapidă, un singur pas: pulverizare combinată și aspirare într-o singură operațiune. Metoda în 2 pași: pulverizați pe fibre și lăsați să se înmoaie, apoi aspirați. Cârlig pentru cablu Pentru depozitarea în siguranță a cablului de alimentare. Practic și protejează cablurile. Aparatul poate fi transportat și depozitat ușor și comod. Depozitarea integrată a accesoriilor Suport pentru tub de aspirație integrat cu duză pentru podea în mânerul de transport. Ușor și confortabil de transportat și depozitat.