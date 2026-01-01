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    Aspirator Kärcher cu acumulator, design compact, cu furtun flexibil și duză transparentă.

    Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional cu acumulator

    Puzzi 2/1 Bp

    Cod produs: 1.101-750.0

    Libertate maximă de mișcare la îndepărtarea petelor în profunzime, pe orice textile: aparat portabil de extracție prin pulverizare, fără fir, 36 V, cu duză ergonomică pentru tapițerie.