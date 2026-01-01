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    Aspirator cu spalare Karcher Puzzi 30/4 E 11011220 | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional gri cu detalii galbene, cu mâner și furtun atașat, pe roți.

    Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional

    Puzzi 30/4 E

    Cod produs: 1.101-122.0

    Cel mai silentios aspirator uscat din clasa lui: Puzzi 30/4 E cu 66 dB(A). Pentru curatarea covoarelor mari. Concept vertical ergonomic. Radiatoare integrate (incalzirea optionala a rezervorului de apa curata).