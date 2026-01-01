Aspirator cu spalare Karcher Puzzi 30/4 E 11011220 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional
Cod produs: 1.101-122.0Cel mai silentios aspirator uscat din clasa lui: Puzzi 30/4 E cu 66 dB(A). Pentru curatarea covoarelor mari. Concept vertical ergonomic. Radiatoare integrate (incalzirea optionala a rezervorului de apa curata).
Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
60 - 75
Debit aer (l/s)
74
Vacuum (mbar / kPa)
254 / 25.4
Rată de pulverizare (l/min)
3
Presiune pulverizare (bar)
4
Rezervor apă curată / reciclată (l)
30 / 15
Putere turbina (W)
1200
Putere pompă (W)
70
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50
Lungimea cablului (m)
15
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
28
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
580 x 460 x 930
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Manual de utilizare