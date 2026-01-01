Aspirator cu spalare Karcher Puzzi 30/4 E 11011220 | Kärcher

Aspiratorul cu spalare de inalta performanta Puzzi 30/4 E cu doar 66 dB(A) este cel mai silentios aspirator din clasa lui. Aparatul este prevazut cu un rezervor de apa curata de 30 litri si permite curatarea neintrerupta a spatiilor mari. Zona de actiune este chiar mai mare datorita racordului integrat pentru PW 30/1. Conceptul practic vertical garanteaza lucrul ergonomic si economia de spatiu in ciuda suprafetelor mari. Aparatul este prevazut cu radiatoare integrate pentru incalzirea optionala a rezervorului de apa curata. Acest lucru permite pastrarea la o temperatura constanta a apei curate - pentru o curatare de calitate superioara.

Extrem de silentios Doar 66 dB(A). Volum mare a rezervorului Curatarea zonelor mari. Priza electrica pentru PW 30/1 Rezultate de curatare excelente si tratare mecanica a fibrelor. Rezervor de apă murdară detașabil Recipientul poate fi scos pentru a fi golit. Roti mari de transport O gamă largă de accesorii incluse în pachetul de livrare