Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional
Cod produs: 1.101-120.0Aparatul de curatat cu spray-extractie Puzzi 30/4 este cea mai economica solutie de curatare pentru covoare cu o suprafata mare si transforma procesul de curatenie in unul ergonomic, lipsit de stres si rapid.
Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
60 - 75
Debit aer (l/s)
74
Vacuum (mbar / kPa)
254 / 25.4
Rată de pulverizare (l/min)
3
Presiune pulverizare (bar)
4
Rezervor apă curată / reciclată (l)
30 / 15
Putere turbina (W)
1200
Putere pompă (W)
70
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungimea cablului (m)
15
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
26
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
580 x 460 x 930
Set de livrare
Echipamente