Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional Puzzi 8/1 Anniversary Edition | Kärcher

Aniversarea a 90 de ani Kärcher: curățătorul cu extracție prin pulverizare Puzzi 8/1 Anniversary Edition în negru curăță impresionant tapițeria și îndepărtează petele de pe suprafețele textile cu rezultate de curățare remarcabile și igienice și eficiență ridicată. Mașina compactă de extracție prin pulverizare pulverizează soluția de curățare adânc în fibrele textile și apoi o aspiră înapoi împreună cu murdăria desprinsă. Performanța eficientă de aspirație asigură uscarea rapidă a suprafețelor textile și pot fi călcate din nou în scurt timp. Acest lucru face ca curățătorul cu extracție prin pulverizare să fie potrivit pentru cerințele ridicate ale profesioniștilor în curățenie din industria hotelieră și a alimentației publice sau în curățarea interioarelor autovehiculelor. Duza standard extra scurtă pentru tapițerie facilitează curățarea în spații înguste. Datorită greutății reduse și a mânerului de transport ergonomic, curățătorul cu extracție prin pulverizare robust poate fi transportat cu ușurință cu o singură mână. Butoanele mari care pot fi acționate manual sau cu piciorul cresc, de asemenea, confortul pentru utilizator. Capacul aparatului și duza manuală sunt transparente pentru o vizibilitate mai bună a apei murdare. Scopul livrării ediției aniversare include, de asemenea, 16 tablete de detergent RM 760 CarpetPro Cleaner iCapsol.

Performanță de curățare remarcabilă Curățarea perfectă în adâncime a fibrelor a suprafețelor textile. Uscarea rapidă înseamnă că suprafețele pot fi utilizate rapid din nou datorită performanței excelente de aspirare. Rezultat excelent de curățare cu efect vizibil înainte și după. Duză de tapițerie extra-scurtă cu design ergonomic Mânerul și întrerupatoarele pot fi acționate cu un singur deget. Forma practică a butonului permite diferite poziții. Duza roșie asigură un consum eficient de apă. Ușor și design compact, robust Transport fara efort chiar si pre trepte Proiectat pentru perioade lungi de utilizare fără oboseală. Durata lungă de viață asigură o eficiență ridicată. Container detașabil, inteligent 2-în-1 Umplerea rezervorului de apă curată rapid și simplu Eliminarea apei murdare simplu și rapid Ilustrație cu pornire rapidă pentru o operare simplă. Ușor de operat datorită celor două butoane mari Nu este nevoie să vă aplecați: comutator cu picior pornit/oprit pentru viteză și ușurință în utilizare. Metodă rapidă, un singur pas: pulverizare combinată și aspirare într-o singură operațiune. Metoda în 2 pași: pulverizați pe fibre și lăsați să se înmoaie, apoi aspirați. Roți mari din spate și role flexibile de direcție la 360° Manevrare usoara chiar si pe suprafete neuniforme. Flexibil de manevrat la curățare. Cârlig pliabil de cablu Pentru depozitarea în siguranță a cablului de alimentare. Practic și protejează cablurile. Aparatul poate fi transportat și depozitat ușor și comod. Deschidere mare pentru umplerea cu apă curată Convenabil, sigur și umplere rapidă cu apă proaspătă. Indicator de nivel maxim foarte vizibil. Fără scurgeri atunci când trageți sau împingeți înapoi mașina. Depozitare integrată pentru duza tapițeriei Datorită designului cu cleme, duza pentru tapițerie este întotdeauna la îndemână. Depozitare sigură chiar și în timpul transportului.