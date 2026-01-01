Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional Puzzi 8/1 Anniversary Edition | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional
Cod produs: 1.100-248.0
Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
12 - 18
Debit aer (l/s)
71
Vacuum (mbar / kPa)
270 / 27
Rată de pulverizare (l/min)
1
Presiune pulverizare (bar)
1
Rezervor apă curată / reciclată (l)
8 / 7
Putere turbina (W)
1200
Putere pompă (W)
40
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
71
Lungimea cablului (m)
7.5
Culoarea
Negru
Greutate fără accesorii (kg)
8.6
Greutate cu ambalaj (kg)
12.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
524 x 332 x 442
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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