Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional Puzzi 8/1 C cu duza de podea | Kärcher

Datorită performanței sale excelente de aspirare, aparatul de curățare cu pulverizare profesional Puzzi 8/1 Adv de la Kärcher oferă rezultate de curățare excelente și igienice, iar suprafețele textile pot fi utilizate din nou rapid. Mașina pulverizează soluția de curățare adânc în fibrele textile și apoi murdăria dislocată este îndepărtă prin extractie, făcându-o perfect pentru curățarea tapițeriei, covoarelor și a altor suprafețe textile. Designul său robust și compact asigură o durată lungă de viață și, prin urmare, o eficiență ridicată a costurilor - ideal pentru antreprenorii de servicii de construcții, sectorul hotelier sau pentru curățarea interioarelor vehiculelor. Capacul aparatului, duza pentru tapițerie și duza pentru podea sunt transparente pentru o vedere mai bună a apei murdare. O fereastră de inspecție pe mâner mărește și mai mult opțiunile de monitorizare. Greutatea redusă a lui Puzzi 8/1 Adv și un mâner de transport ergonomic permit transportarea acestuia cu o singură mână. Butoanele mari care pot fi acționate cu mâna sau cu piciorul sporesc confortul pentru utilizator.

Performanță de curățare remarcabilă Curățarea perfectă în adâncime a fibrelor la suprafețele textile și a covoarelor. Uscarea rapidă înseamnă că suprafețele pot fi utilizate rapid din nou datorită performanței excelente de aspirare. Rezultat excelent de curățare cu efect vizibil înainte și după. Duză de tapițerie extra-scurtă cu design ergonomic Mânerul și întrerupatoarele pot fi acționate cu un singur deget. Forma practică a butonului permite diferite poziții. Duza roșie asigură un consum eficient de apă. Set complet de accesorii de curățare a covoarelor Buza de aspirație flexibilă pentru un unghi optim de aspirație și rezultate finale de uscare. Duză de podea lată de 240 mm cu tub integrat de extracție prin pulverizare. Prindere ergonomică cu două mâini pentru un plus de confort al utilizatorului. Ușor și design compact, robust Transport fara efort chiar si pre trepte Proiectat pentru perioade lungi de utilizare fără oboseală. Durata lungă de viață asigură o eficiență ridicată. Container detașabil, inteligent 2-în-1 Umplerea rezervorului de apă curată rapid și simplu Eliminarea apei murdare simplu și rapid Ilustrație cu pornire rapidă pentru o operare simplă. Ușor de operat datorită celor două butoane mari Nu este nevoie să vă aplecați: comutator cu picior pornit/oprit pentru viteză și ușurință în utilizare. Metodă rapidă, un singur pas: pulverizare combinată și aspirare într-o singură operațiune. Metoda în 2 pași: pulverizați pe fibre și lăsați să se înmoaie, apoi aspirați. Roți mari din spate și role flexibile de direcție la 360° Manevrare usoara chiar si pe suprafete neuniforme. Flexibil de manevrat la curățare. Cârlig pliabil de cablu Pentru depozitarea în siguranță a cablului de alimentare. Practic și protejează cablurile. Aparatul poate fi transportat și depozitat ușor și comod. Deschidere mare pentru umplerea cu apă curată Convenabil, sigur și umplere rapidă cu apă proaspătă. Indicator de nivel maxim foarte vizibil. Fără scurgeri atunci când trageți sau împingeți înapoi mașina. Depozitare integrată pentru duza pentru tapițerie și duza pentru covor Datorită designului cu cleme, duza pentru tapițerie este întotdeauna la îndemână. Suport pentru tub de aspirație integrat cu duză pentru podea în mânerul de transport.