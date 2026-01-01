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    Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional Puzzi 8/1 C cu duza de podea | Kärcher

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    Aspirator Kärcher cu injecție-extracție, gri, cu accesorii pentru curățarea covoarelor și tapițeriei.

    Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional

    Puzzi 8/1 C cu duza de podea

    Cod produs: 1.100-241.0

    • Tehnologie puternică a pompei și a motorului, recipient 2-în-1 detașabil .