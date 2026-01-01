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    Aspirator Kärcher profesional cu furtun și duză transparentă, pe fundal alb.

    Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional cu acumulator

    Puzzi 9/1 Bp

    Cod produs: 1.101-700.0

    Pentru manevrabilitate maximă si curățare profundă a tapițerii: Aspiratorul robust puzzi 9/1 Bp fără fir cu extracție prin pulverizare si duză scurta pentru tapițerie.
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