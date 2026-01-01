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Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional cu acumulator
Cod produs: 1.101-700.0Pentru manevrabilitate maximă si curățare profundă a tapițerii: Aspiratorul robust puzzi 9/1 Bp fără fir cu extracție prin pulverizare si duză scurta pentru tapițerie.
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Capacitate pe suprafață (m²/h)
12 - 18
Rezervor apă curată / reciclată (l)
9 / 7
Debit aer (l/s)
57
Vacuum (kPa)
15
Rată de pulverizare (l/min)
0.5
Presiune pulverizare (MPa)
0.16 - 0.22
Putere turbina (W)
550
Putere pompă (W)
4
Puterea motorului (W)
575
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
70
Dimensiunea nominală a accesoriului ( )
32
Numărul de baterii necesare. (Bucată)
1
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
35 27
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
58 81
Curent de încărcare. (A)
6
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
7.6
Greutate cu ambalaj (kg)
11.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
540 x 332 x 460
Set de livrare
Echipamente
Manual de utilizare
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