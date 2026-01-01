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Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.290-175.0Pudră de curățare profundă pentru extracția prin pulverizare. Îndepărtează chiar și murdăria pe bază de ulei, grăsime și minerale de pe acoperirile textile ale podelelor și lasă un parfum plăcut și proaspăt.
Dimensiunea ambalajului (kg)
0.8
Unitate ambalare (Bucată)
4
Valoare pH
8
Greutate cu ambalaj (kg)
0.9
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare