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    Recipientă albă Kärcher CarpetPro Professional RM 760 Classic, cu etichetă albastră și gri. Conține 1 kg concentrat.

    RM 760, 800G *D

    Cod produs: 6.290-175.0

    Pudră de curățare profundă pentru extracția prin pulverizare. Îndepărtează chiar și murdăria pe bază de ulei, grăsime și minerale de pe acoperirile textile ale podelelor și lasă un parfum plăcut și proaspăt.
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