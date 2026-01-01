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    RM 768** 10l cleaner iCapsol | Kärcher

    Recipientă albă de detergent Kärcher RM 768, etichetată cu detalii despre produs și imagini ilustrative.

    RM 768** 10l cleaner iCapsol

    Cod produs: 6.296-127.0

    Spumă uscată CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA cu eliminator de mirosuri. Cu tehnologia de încapsulare: murdăria este încapsulată și este aspirată la următoarea curățare.
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