Șină în V, oțel inoxidabil, 45 cm | Kärcher

Șina în V profesională de 45 cm permite înlocuirea rapidă a șinei, se fixează perfect și oferă, de asemenea, o poziție reglabilă a șinei. Fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, șina profesională robustă impresionează și prin durata sa lungă de viață. Livrarea include o lamelă de ștergător moale. Poate fi utilizată cu mânerele ștergător de la Kärcher.