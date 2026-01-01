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    Șină în V, oțel inoxidabil, 45 cm | Kärcher

    Duza de aspirare Kärcher pentru curățarea geamurilor, de culoare gri, pe fundal alb.

    Șină în V, oțel inoxidabil, 45 cm

    Cod produs: 3.345-147.0

    • Cauciuc pentru racletă (dur) pentru temperaturi mai ridicate
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