Șină în V, oțel inoxidabil | Kärcher

Șina profesională V de 25 centimetri permite înlocuirea rapidă a șinei, se fixează întotdeauna perfect și oferă, de asemenea, o poziție reglabilă a șinei. Fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, șina profesională robustă impresionează și prin durata lungă de viață. Livrarea include o lamă de cauciuc moale. Poate fi utilizată cu mânerele pentru racletă de la Kärcher.