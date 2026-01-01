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    Spuma activa RM 812 ASF 62951370 Karcher | Kärcher

    Butoi albastru cu etichetă Kärcher RM 812, capac alb, fundal alb.

    Spuma activa RM 812 ASF

    Cod produs: 6.295-137.0

    Spuma intensa activa, deosebit de puternica. Materiale cu continut cu formula speciala pentru protectia suprafetelor autovehiculului, precum si a periilor. Respecta VDA.
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