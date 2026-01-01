Spuma activa RM 812 ASF 62951370 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-137.0Spuma intensa activa, deosebit de puternica. Materiale cu continut cu formula speciala pentru protectia suprafetelor autovehiculului, precum si a periilor. Respecta VDA.
Dimensiunea ambalajului (l)
200
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
9
Greutate (kg)
205.2
Greutate cu ambalaj (kg)
226.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
580 x 580 x 970
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare